Великолепная пятерка (сериал, 2021) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

В центре сюжета — сотрудники «убойного отдела» Петровского РОВД Санкт-Петербурга. Их задача — расследовать самые тяжкие преступления. Находясь в постоянном контакте с самыми страшными проявлениями человеческой натуры, герои умудряются оставаться жизнерадостными и адекватными людьми.

