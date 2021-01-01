Великолепная пятерка (сериал, 2021) сезон 4 серия 62 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В центре сюжета — сотрудники «убойного отдела» Петровского РОВД Санкт-Петербурга. Их задача — расследовать самые тяжкие преступления. Находясь в постоянном контакте с самыми страшными проявлениями человеческой натуры, герои умудряются оставаться жизнерадостными и адекватными людьми.



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