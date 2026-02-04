WinkСериалыВеликолепная пятеркаВеликолепная пятерка. Спецсерии. Красноярск
Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 8 смотреть онлайн
9.12023, Великолепная пятерка. Спецсерии. Красноярск 4 серии
Криминал, Комедия18+
Полицейские борются с преступностью, рискуя жизнями, но сохраняя человечность и чувство юмора. Звезда криминальной комедии «Ухожу красиво» Нодари Джанелидзе в захватывающем детективе от сценариста сериала «Ланцет».
Андрей Голованов — подполковник, который руководит командой из опытных полицейских и молодого амбициозного майора по имени Павел Шапошников. Они сталкиваются с различными преступлениями, от краж до убийств, и каждый раз доказывают, что вместе они могут справиться с любым вызовом.
Не терпится узнать, из чего состоит жизнь обычных полицейских северной столицы? Скорее начинайте смотреть: «Великолепная пятерка» бесплатно в хорошем качестве ждет вас онлайн на нашем видеосервисе Wink прямо сейчас!
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb
- СПРежиссёр
Сергей
Полуянов
- МТРежиссёр
Михаил
Тимофеев
- АЩРежиссёр
Андрей
Щербинин
- РЛРежиссёр
Ратмир
Лутфуллин
- ПГАктёр
Павел
Григорьев
- ДЧАктёр
Дмитрий
Честнов
- АМАктриса
Анна
Мозжевилова
- АГАктёр
Андрей
Горбачев
- АКАктёр
Алексей
Красноцветов
- Актёр
Нодар
Джанелидзе
- КГАктёр
Константин
Гришанов
- ЕКАктёр
Егор
Кутенков
- ЕКАктриса
Елизавета
Ковалева
- АЩАктриса
Анна
Щетинина
- Актёр
Арсений
Хасанов
- НПСценарист
Наталья
Пахомова
- ЕКСценарист
Евгений
Кремнев
- ГПСценарист
Галина
Пальчик
- МЗСценарист
Марьяна
Задорожная
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- МФХудожник
Максим
Федоренко
- ЕЗХудожница
Елена
Захарова
- АМХудожница
Александра
Миронова
- ВБОператор
Владимир
Брыляков
- ПКОператор
Павел
Киселев
- ЛФОператор
Леонид
Фридман