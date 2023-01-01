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Великолепная пятерка
Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»

Режиссёры

Сергей Полуянов

Сергей Полуянов

Режиссёр
Михаил Тимофеев

Михаил Тимофеев

Режиссёр
Андрей Щербинин

Андрей Щербинин

Режиссёр
Ратмир Лутфуллин

Ратмир Лутфуллин

Режиссёр

Актёры

Павел Григорьев

Павел Григорьев

АктёрАндрей Борисович Голованов
Дмитрий Честнов

Дмитрий Честнов

АктёрМедведев
Анна Мозжевилова

Анна Мозжевилова

АктрисаЖанна Макух
Андрей Горбачев

Андрей Горбачев

АктёрПавел Шапошников
Алексей Красноцветов

Алексей Красноцветов

АктёрДмитрий Красавченко
Нодари Джанелидзе

Нодари Джанелидзе

АктёрТимур Бубнов
Константин Гришанов

Константин Гришанов

АктёрАнтон Ветров
Егор Кутенков

Егор Кутенков

АктёрВладимир Кузьмин
Елизавета Ковалева

Елизавета Ковалева

АктрисаТамара
Анна Щетинина

Анна Щетинина

АктрисаЖанна Завадская

Сценаристы

Наталья Пахомова

Наталья Пахомова

Сценарист
Евгений Кремнев

Евгений Кремнев

Сценарист
Галина Пальчик

Галина Пальчик

Сценарист
Марьяна Задорожная

Марьяна Задорожная

Сценарист

Продюсеры

Юрий Шалимов

Юрий Шалимов

Продюсер
Марина Белова

Марина Белова

Продюсер
Инесса Юрченко

Инесса Юрченко

Продюсер
Сергей Щеглов

Сергей Щеглов

Продюсер

Художники

Максим Федоренко

Максим Федоренко

Художник
Елена Захарова

Елена Захарова

Художница
Александра Миронова

Александра Миронова

Художница

Операторы

Владимир Брыляков

Владимир Брыляков

Оператор
Павел Киселев

Павел Киселев

Оператор
Леонид Фридман

Леонид Фридман

Оператор