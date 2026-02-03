Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 смотреть онлайн

Продолжение детективного сериала о буднях оперов «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга. В новом сезоне оперативники столкнутся с новыми расследованиями и изменениями в личной жизни. Старший лейтенант Антон Ветров станет приемным отцом для мальчика Миши, сына погибших друзей.Пополнение ждет и семью подполковника Голованова. Дочь Наташа приведет в дом своего парня Леху. И подполковнику придется не только проявлять смекалку при поиске преступников, но и смириться с тем, что дочь стала невестой.

Завидный холостяк капитан Красавченко станет счастливым обладателем собственной квартиры и съедет от родителей. По законам дружбы вся команда отправится к новоселу делать ремонт.

Майора Шапошникова супруга поймает с поличным на измене, и ему не одну серию придется доказывать жене, что он достоин прощения.

Тимур Бубнов будет решать не менее сложные задачи: как собрать дочку в первый класс, что положить ей в портфель и как делать домашнее задание.

