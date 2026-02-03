Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 45 смотреть онлайн

Ночью в подсобке магазина мужских костюмов убита продавщица Елена Волкова. В причастности к убийству подозревают Фёдора Гвоздикова, бывшего парня Елены. Фёдора находят мёртвым. На первый взгляд Фёдор покончил с собой, однако он оставил очень странную предсмертную записку. Сменщица Елены обходными путями доводит до оперативников информацию, что Елены домогался директор магазина…

