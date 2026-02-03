Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 32 смотреть онлайн

Потоп
Великолепная пятерка
5-й сезон
9.12022, Потоп
Криминал, Комедия18+
Убита массажистка Анжела Алексеева. Её тело со множеством колото-резаных ран обнаруживают соседи снизу, когда вызвали аварийку - Анжела их затопила. Рядом с телом Анжелы обнаруживают без сознания и с порезанной рукой её мужа Михаила. Естественно, что все подозрения падают на него. Непонятно только, зачем Михаил открыл воду и заткнул раковину пробкой…

Россия
Комедия, Криминал, Детектив
Full HD
39 мин / 00:39

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

