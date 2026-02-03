Суд Париса
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
5-й сезон
Суд Париса

Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 100 смотреть онлайн

9.12022, Суд Париса
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезонВеликолепная пятерка. Спецсерии. КрасноярскВеликолепная пятерка. Спецсерии. Вологда

О сериале

От остановки сердца умирает финалистка ведомственного конкурса красоты Елена Сизова. Все яблоки из репетиционного реквизита оказываются отравленными. Буфетчица Зина, которая отвечала за снабжение конкурсанток фруктами, умирает на глазах оперативников. Подозреваемый в отравлении парень Зины свою вину отрицает. Да и вряд ли бы он планировал отравить кроме Зины ещё трёх конкурсанток…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»