Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 100 смотреть онлайн

Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 100
2022, Суд Париса
Криминал, Комедия18+
О сериале
От остановки сердца умирает финалистка ведомственного конкурса красоты Елена Сизова. Все яблоки из репетиционного реквизита оказываются отравленными. Буфетчица Зина, которая отвечала за снабжение конкурсанток фруктами, умирает на глазах оперативников. Подозреваемый в отравлении парень Зины свою вину отрицает. Да и вряд ли бы он планировал отравить кроме Зины ещё трёх конкурсанток…
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb
- СПРежиссёр
Сергей
Полуянов
- МТРежиссёр
Михаил
Тимофеев
- АЩРежиссёр
Андрей
Щербинин
- РЛРежиссёр
Ратмир
Лутфуллин
- ПГАктёр
Павел
Григорьев
- ДЧАктёр
Дмитрий
Честнов
- АМАктриса
Анна
Мозжевилова
- АГАктёр
Андрей
Горбачев
- АКАктёр
Алексей
Красноцветов
- Актёр
Нодар
Джанелидзе
- КГАктёр
Константин
Гришанов
- ЕКАктёр
Егор
Кутенков
- ЕКАктриса
Елизавета
Ковалева
- АЩАктриса
Анна
Щетинина
- Актёр
Арсений
Хасанов
- НПСценарист
Наталья
Пахомова
- ЕКСценарист
Евгений
Кремнев
- ГПСценарист
Галина
Пальчик
- МЗСценарист
Марьяна
Задорожная
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- МФХудожник
Максим
Федоренко
- ЕЗХудожница
Елена
Захарова
- АМХудожница
Александра
Миронова
- ВБОператор
Владимир
Брыляков
- ПКОператор
Павел
Киселев
- ЛФОператор
Леонид
Фридман