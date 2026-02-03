Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 100 смотреть онлайн

От остановки сердца умирает финалистка ведомственного конкурса красоты Елена Сизова. Все яблоки из репетиционного реквизита оказываются отравленными. Буфетчица Зина, которая отвечала за снабжение конкурсанток фруктами, умирает на глазах оперативников. Подозреваемый в отравлении парень Зины свою вину отрицает. Да и вряд ли бы он планировал отравить кроме Зины ещё трёх конкурсанток…

