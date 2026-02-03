Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 8 смотреть онлайн

От взрыва погибает в своём частном медицинском кабинете доктор Денис Калюжный. Кто-то оставил под его рабочим столом спортивную сумку, начинённую взрывчаткой. Под подозрение попадает Роман Абросимов, который прилюдно обвинял Калюжного в смерти своей жены и угрожал Калюжному расправой. Абросимов этого не отрицает, но утверждает, что имел ввиду обращение в суд...

