Великолепная пятерка
5-й сезон
Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 8 смотреть онлайн

9.12022, Диагноз
Криминал, Комедия18+
От взрыва погибает в своём частном медицинском кабинете доктор Денис Калюжный. Кто-то оставил под его рабочим столом спортивную сумку, начинённую взрывчаткой. Под подозрение попадает Роман Абросимов, который прилюдно обвинял Калюжного в смерти своей жены и угрожал Калюжному расправой. Абросимов этого не отрицает, но утверждает, что имел ввиду обращение в суд...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

