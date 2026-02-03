Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 53 смотреть онлайн

В автомобильной катастрофе гибнет штангист Сергей Андреев. Экспертиза устанавливает, что тормоза в машине Андреева были повреждены умышленно. Выясняется, что Андреев перед гибелью был у своей любовницы Ларисы Барсовой. Подозрение в организации убийства Андреева падает на мужа Ларисы. Но Лариса утверждает, что муж её вернётся из командировки только через два дня…

