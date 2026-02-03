Бритва
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
5-й сезон
Бритва

Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 53 смотреть онлайн

9.12022, Бритва
Криминал, Комедия18+
В автомобильной катастрофе гибнет штангист Сергей Андреев. Экспертиза устанавливает, что тормоза в машине Андреева были повреждены умышленно. Выясняется, что Андреев перед гибелью был у своей любовницы Ларисы Барсовой. Подозрение в организации убийства Андреева падает на мужа Ларисы. Но Лариса утверждает, что муж её вернётся из командировки только через два дня…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

