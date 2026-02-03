Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 37 смотреть онлайн

Вся «великолепная пятёрка» во главе с Головановым приезжает на берег живописного озера для участия в конкурсе рыболовов-любителей. Конкурс придумал старый знакомый Голованова – детский тренер по гимнастике Марат Кольцов. Победитель должен был получить крупную сумму, деньги хранились у Марата. Кузьмин встаёт раньше всех на утреннюю зорьку и обнаруживает на берегу труп...

