Большой улов
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
5-й сезон
Большой улов

Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 37 смотреть онлайн

9.12022, Большой улов
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезонВеликолепная пятерка. Спецсерии. КрасноярскВеликолепная пятерка. Спецсерии. Вологда

О сериале

Вся «великолепная пятёрка» во главе с Головановым приезжает на берег живописного озера для участия в конкурсе рыболовов-любителей. Конкурс придумал старый знакомый Голованова – детский тренер по гимнастике Марат Кольцов. Победитель должен был получить крупную сумму, деньги хранились у Марата. Кузьмин встаёт раньше всех на утреннюю зорьку и обнаруживает на берегу труп...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»