Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 9 смотреть онлайн

Во время исследования на магнитно-резонансном томографе погибает бизнесмен Пожогин - сильное магнитное поле вырвало из его головы неоперабельную пулю. Выясняется, что перед этим злоумышленник удалил запись о пуле из медкарты Пожогина. Но оперативникам кажется странным, что лечащий врач, отправившая Пожогина на МРТ, не заметила шрам от пули на голове пациента…

