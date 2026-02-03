Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 9 смотреть онлайн

Взрыв мозга
Великолепная пятерка
5-й сезон
9.12022, Взрыв мозга
Криминал, Комедия18+
Во время исследования на магнитно-резонансном томографе погибает бизнесмен Пожогин - сильное магнитное поле вырвало из его головы неоперабельную пулю. Выясняется, что перед этим злоумышленник удалил запись о пуле из медкарты Пожогина. Но оперативникам кажется странным, что лечащий врач, отправившая Пожогина на МРТ, не заметила шрам от пули на голове пациента…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

