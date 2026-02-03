Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 16 смотреть онлайн

Менеджер Сергей Артемов застрелен неизвестным в квартире своего коллеги Юрия Винокурова. Сам Юрий исчез, телефон его выключен. Но кроме следов Юрия и Сергея в квартире обнаружены следы неизвестного. Кузьмин выясняет, что Винокуров общался с двумя бывшими уголовниками - Семеновым и Галкиным, ранее осужденными за мошенничество, что усиливает подозрения в отношении Юрия…

