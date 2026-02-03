Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 73 смотреть онлайн

Рано утром в собственном автомобиле убита сотрудницы айти-компании Ирина Никулина. На заднем сидении находят орудие убийства – пистолет, зарегистрированный на имя мужа Ирины Алексея. Алексея задерживают, но он причастность к убийству отрицает. Заключение экспертизы по исследованию следов, оставленных в автомобиле, шокирует оперативников – в момент убийства Ирины на соседнем сидении находился Кузьмин…

