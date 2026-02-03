Синдром заложника
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
5-й сезон
Синдром заложника

Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 73 смотреть онлайн

9.12022, Синдром заложника
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезонВеликолепная пятерка. Спецсерии. КрасноярскВеликолепная пятерка. Спецсерии. Вологда

О сериале

Рано утром в собственном автомобиле убита сотрудницы айти-компании Ирина Никулина. На заднем сидении находят орудие убийства – пистолет, зарегистрированный на имя мужа Ирины Алексея. Алексея задерживают, но он причастность к убийству отрицает. Заключение экспертизы по исследованию следов, оставленных в автомобиле, шокирует оперативников – в момент убийства Ирины на соседнем сидении находился Кузьмин…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»