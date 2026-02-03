Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 61 смотреть онлайн

Лыжная прогулка
Великолепная пятерка
5-й сезон
Криминал, Комедия18+
Шапошников, отдыхая в пансионате «Лесная лыжня», отправляется на лыжную прогулку с инструкторами Тамарой Левашовой и Жанной Синицыной. Тамару убивает неизвестный снайпер из бесшумной винтовки. В причастности к убийству подозревается банкир Алексей Забелин, возможный любовник Тамары. Чем могла так насолить банкиру простой инструктор по лыжам, что он решился на её убийство?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

