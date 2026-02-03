Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 61 смотреть онлайн

Шапошников, отдыхая в пансионате «Лесная лыжня», отправляется на лыжную прогулку с инструкторами Тамарой Левашовой и Жанной Синицыной. Тамару убивает неизвестный снайпер из бесшумной винтовки. В причастности к убийству подозревается банкир Алексей Забелин, возможный любовник Тамары. Чем могла так насолить банкиру простой инструктор по лыжам, что он решился на её убийство?..

