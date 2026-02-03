На пригородной трассе убит Олег Анненков. Ограблена и избита его жена, Екатерина. Анненков был связан с криминальной группировкой, торгующей контрафактным алкоголем, и мог не поделить что-то с бывшими партнерами. Екатерина сообщает приметы убийцы - высокий блондин. Найдена машина, которой пользовался убийца, и определен ее владелец - высокий блондин Семен Кочевников...

