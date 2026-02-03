Высокий блондин
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
5-й сезон
Высокий блондин
9.22022, Высокий блондин
Детектив18+
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Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 82 смотреть онлайн

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О сериале

На пригородной трассе убит Олег Анненков. Ограблена и избита его жена, Екатерина. Анненков был связан с криминальной группировкой, торгующей контрафактным алкоголем, и мог не поделить что-то с бывшими партнерами. Екатерина сообщает приметы убийцы - высокий блондин. Найдена машина, которой пользовался убийца, и определен ее владелец - высокий блондин Семен Кочевников...

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»