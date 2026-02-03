Имитация
Великолепная пятерка
5-й сезон
Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 19 смотреть онлайн

Криминал, Комедия18+
О сериале

Убит на рабочем месте дворник Самвел Гогия. Самвел в криминале замечен не был, жалоб от жильцов на него не поступало. Оперативники ломают голову, кто мог убить простого дворника? Но инженер ЖКС вспоминает, что у Самвела был конфликт с жильцом Гореловым, который грозился его убить. Выясняется, что Горелов - контуженный бывший снайпер…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

