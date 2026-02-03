Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 1 смотреть онлайн

Похищенная
Похищенная

Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 1

9.1
2022, Похищенная
Криминал, Комедия
18+
О сериале

Наташа и Таня Головановы узнают из стрим-канала о похищении блогера Малины, бывшей одноклассницы Наташи. Наташа говорит Тане, что это розыгрыш, и никто Малину не похищал, потому что на фотографии Малина находится в своём старом гараже. Наташа с Таней приезжают в гараж Малины и обнаруживают там ещё тёплый труп ведущего стрим-канала…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

