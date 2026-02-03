Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 40 смотреть онлайн

Молниеносная смерть
Великолепная пятерка
5-й сезон
9.12022, Молниеносная смерть
Криминал, Комедия18+
В пригородном лесу погибает от удара молнии Олег Самохин, которого кто-то привязал перед грозой к дереву. Выясняется, что незадолго до этого Олег ехал на машине в дом отдыха со своей девушкой Ольгой Ромашовой. Ольга до дома отдыха доехала, но побеседовать с Ольгой оперативникам не удаётся по независящим от неё причинам…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

