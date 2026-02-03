Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 40 смотреть онлайн

В пригородном лесу погибает от удара молнии Олег Самохин, которого кто-то привязал перед грозой к дереву. Выясняется, что незадолго до этого Олег ехал на машине в дом отдыха со своей девушкой Ольгой Ромашовой. Ольга до дома отдыха доехала, но побеседовать с Ольгой оперативникам не удаётся по независящим от неё причинам…

