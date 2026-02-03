Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 49 смотреть онлайн

В цветочном салоне "Гортензия" жестоко убита продавщица Виктория Пищик. Элитная косметика указывает на наличие у Виктории состоятельного любовника. Подозрения падают на бывшего мужа Кирилла, владельца салона, и курьера службы доставки. Телефон курьера находился в салоне во время жестокого убийства, на орудии убийства его отпечатки. При попытке задержания курьер пытается скрыться…

