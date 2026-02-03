Язык цветов
Великолепная пятерка
5-й сезон
Язык цветов

Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 49 смотреть онлайн

9.12022, Язык цветов
Криминал, Комедия18+
О сериале

В цветочном салоне "Гортензия" жестоко убита продавщица Виктория Пищик. Элитная косметика указывает на наличие у Виктории состоятельного любовника. Подозрения падают на бывшего мужа Кирилла, владельца салона, и курьера службы доставки. Телефон курьера находился в салоне во время жестокого убийства, на орудии убийства его отпечатки. При попытке задержания курьер пытается скрыться…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

