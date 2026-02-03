Педагогическая трагедия
Великолепная пятерка
5-й сезон
Педагогическая трагедия

Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 95 смотреть онлайн

9.12022, Педагогическая трагедия
Криминал, Комедия18+
О сериале

Преподаватель физкультурного колледжа Петр Каплунов найден мертвым в своей разгромленной квартире. Характер травм говорит о том, что перед смертью Каплунова избили. В убийстве Каплунова подозревают вора-рецидивиста по кличке Жучок и студента колледжа Валентина Гутина. Свидетельница утверждает, что именно Валентин молотком громил накануне квартиру Каплунова, который обещал его за это посадить…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

