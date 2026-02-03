Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 95 смотреть онлайн

Преподаватель физкультурного колледжа Петр Каплунов найден мертвым в своей разгромленной квартире. Характер травм говорит о том, что перед смертью Каплунова избили. В убийстве Каплунова подозревают вора-рецидивиста по кличке Жучок и студента колледжа Валентина Гутина. Свидетельница утверждает, что именно Валентин молотком громил накануне квартиру Каплунова, который обещал его за это посадить…

