Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 41 смотреть онлайн

Не царское дело

9.12022, Не царское дело
Криминал, Комедия18+
Во время подготовки к киносъемкам погибает актриса Лана Щербинина. Неизвестный оглушил Лану ударом по голове и поджёг её парик. Гримёр Ланы рассказывает, что перед этим Лана жаловалась ей на своего бывшего шефа – бригадира актёров-имперсонаторов, который требовал от неё отступных и грозился её убить. Водитель вспоминает, что Лана называла его «император»…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

