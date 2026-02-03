Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 41 смотреть онлайн

Во время подготовки к киносъемкам погибает актриса Лана Щербинина. Неизвестный оглушил Лану ударом по голове и поджёг её парик. Гримёр Ланы рассказывает, что перед этим Лана жаловалась ей на своего бывшего шефа – бригадира актёров-имперсонаторов, который требовал от неё отступных и грозился её убить. Водитель вспоминает, что Лана называла его «император»…

