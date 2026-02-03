Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 71 смотреть онлайн

По выходу из отпуска убит неизвестным лейтенант полиции Евгений Лисицын, отличившийся накануне при задержании опасного преступника Назаренкова. Назаренков сидит, но члены его банды, оставшиеся на свободе, могли отомстить Лисицыну за задержание главаря. Сосед Лисицына подтверждает, что незадолго до гибели Лисицын получал угрозы по телефону. Оперативники быстро устанавливают абонента, угрожавшего Лисицыну…

