Великолепная пятерка
5-й сезон
Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 71 смотреть онлайн

9.12022, Постовой
Криминал, Комедия18+
О сериале

По выходу из отпуска убит неизвестным лейтенант полиции Евгений Лисицын, отличившийся накануне при задержании опасного преступника Назаренкова. Назаренков сидит, но члены его банды, оставшиеся на свободе, могли отомстить Лисицыну за задержание главаря. Сосед Лисицына подтверждает, что незадолго до гибели Лисицын получал угрозы по телефону. Оперативники быстро устанавливают абонента, угрожавшего Лисицыну…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

