Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 26 смотреть онлайн

Великолепная пятерка
5-й сезон
Град Китеж

Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 26

9.1.2022, Град Китеж
Криминал, Комедия18+
Сезоны и серии

О сериале

Уборщица бассейна Лия Палаженко оставляет в художественной галерее в книге отзывов номер своего телефона с предложением познакомиться с коренным петербуржцем. Наутро тело Лии обнаруживают с ножевыми ранениями на набережной возле её дома. Возле трупа находят колокольчик от игрушки, экспонирующейся на выставке в галерее. Автор игрушки последний, кто созванивался с Лией...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

