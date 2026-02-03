Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 26 смотреть онлайн

Уборщица бассейна Лия Палаженко оставляет в художественной галерее в книге отзывов номер своего телефона с предложением познакомиться с коренным петербуржцем. Наутро тело Лии обнаруживают с ножевыми ранениями на набережной возле её дома. Возле трупа находят колокольчик от игрушки, экспонирующейся на выставке в галерее. Автор игрушки последний, кто созванивался с Лией...

