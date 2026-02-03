Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 58 смотреть онлайн

Кто-то задушил голыми руками молодую аспирантку института этнографии Ларису Панову. Бесследно исчез ноутбук Ларисы с материалами диссертации. Похищены и старинные артефакты, с которыми работала Лариса. При этом ценный амулет убийца почему-то оставил нетронутым. В причастности к убийству подозревается Егор Арсеньев, парень Ларисы, который недавно отбыл срок за контрабанду предметов антиквариата.

