Великолепная пятерка
5-й сезон
Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 74 смотреть онлайн

9.12022, Блэкаут
Криминал, Комедия18+
О сериале

В гостиничном номере задушен женскими колготками судья Валерий Кулиш. Выясняется, что на момент убийства в гостинице произошёл блэкаут. Подозрения падают на проститутку Анжелу Пономарёву, которая обслуживала Кулиша, и приезжего предпринимателя Романа Рожкова, устроившего в баре дебош. Но жена Кулиша, Лариса, указывает на электрика Лукьянова, который ранее угрожал её мужу убийством...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

