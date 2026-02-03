Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 74 смотреть онлайн

В гостиничном номере задушен женскими колготками судья Валерий Кулиш. Выясняется, что на момент убийства в гостинице произошёл блэкаут. Подозрения падают на проститутку Анжелу Пономарёву, которая обслуживала Кулиша, и приезжего предпринимателя Романа Рожкова, устроившего в баре дебош. Но жена Кулиша, Лариса, указывает на электрика Лукьянова, который ранее угрожал её мужу убийством...

