Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 3 смотреть онлайн

9.12022, Ростовщица
Криминал, Комедия18+
Сезоны и серии

О сериале

В своём доме отравлена ядовитым газом и ограблена бизнесвумен Маргарита Смолина. Дочь Смолиной Ирина заявляет, что её мать ждала утром дизенсекторов. Бубнов с Ветровым, обходя коттеджный посёлок, натыкаются на дезинсекторов, которые сбегают от оперативников на спецавтомобиле. Оперативники заходят в дом, из которого бежали дезинсекторы, и находят на террасе труп мужчины...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

