Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 3 смотреть онлайн

В своём доме отравлена ядовитым газом и ограблена бизнесвумен Маргарита Смолина. Дочь Смолиной Ирина заявляет, что её мать ждала утром дизенсекторов. Бубнов с Ветровым, обходя коттеджный посёлок, натыкаются на дезинсекторов, которые сбегают от оперативников на спецавтомобиле. Оперативники заходят в дом, из которого бежали дезинсекторы, и находят на террасе труп мужчины...

