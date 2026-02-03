Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 62 смотреть онлайн

В лесопарке задушена собственным шарфом девушка-инвалид Лилия Герасимова. Подозрения в убийстве падают на Петра Ермолаева, друга детства Лилии, на её мать - Нину Сергеевну, и на отчима – Фёдора Авдошкина. Все трое подозреваемых приводят убедительные аргументы в пользу доказательства своей невиновности, но в рассказах всех троих оперативники находят подозрительные нестыковки…

