Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 6 смотреть онлайн

От рук киллера гибнут Любовь и Георгий Кузнецовы, друзья Антона и Людмилы Ветровых. Ветров когда-то служил вместе с Георгием, потом подружились и их жёны. Последнее время Георгий работал в службе безопасности компании по грузоперевозкам. Ветров забирает к себе десятилетнего сына Кузнецовых, сказав, что его родители уехали в срочную секретную командировку…

