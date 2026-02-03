Студентка Маруся Цыплакова обнаруживает в своей квартире два трупа: неизвестный зарезал её мать и отчима. Подозрения падают на саму Марусю, поскольку соседка рассказывает оперативникам, что отчим постоянно приставал к Марусе в отсутствие матери. Оперативники приходят для опроса к жениху Маруси, Роману Зайцеву, и находят в его квартире нож - орудие убийства…

