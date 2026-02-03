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Сериалы
Великолепная пятерка
5-й сезон
Родня
9.22022, Родня
Детектив18+
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Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 13 смотреть онлайн

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О сериале

Студентка Маруся Цыплакова обнаруживает в своей квартире два трупа: неизвестный зарезал её мать и отчима. Подозрения падают на саму Марусю, поскольку соседка рассказывает оперативникам, что отчим постоянно приставал к Марусе в отсутствие матери. Оперативники приходят для опроса к жениху Маруси, Роману Зайцеву, и находят в его квартире нож - орудие убийства…

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»