Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 47 смотреть онлайн

9.12022, Родственные связи
Криминал, Комедия18+
О сериале

Утром, с тяжёлого похмелья, пенсионер находит в своем гараже труп молодой девушки. Пенсионер клянётся, что никого не убивал, а гараж спьяну оставил вчера открытым. В сумочке жертвы находят паспорт на имя старшей дочери Голованова, Наташи. Оперативники с облегчением видят, что это не Наташа, но как к убитой попал её паспорт?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

