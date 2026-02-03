Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 47 смотреть онлайн

Утром, с тяжёлого похмелья, пенсионер находит в своем гараже труп молодой девушки. Пенсионер клянётся, что никого не убивал, а гараж спьяну оставил вчера открытым. В сумочке жертвы находят паспорт на имя старшей дочери Голованова, Наташи. Оперативники с облегчением видят, что это не Наташа, но как к убитой попал её паспорт?..

