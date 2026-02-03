Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 36 смотреть онлайн

В одном из микрорайонов города обнаружен под ёлкой труп неизвестного мужчины. Студент Никита утверждает, что ещё час назад никакого трупа под ёлкой не было - Никита прятал там подарок для своей девушки: коробку с конфетами и плюшевым лисёнком. Новогодний сюрприз удался на славу - девушка Никиты обнаруживает под ёлкой вместо подарка неопознанный труп…

