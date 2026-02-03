Новогодняя акция
Великолепная пятерка
5-й сезон
Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 36 смотреть онлайн

9.12022, Новогодняя акция
Криминал, Комедия18+
О сериале

В одном из микрорайонов города обнаружен под ёлкой труп неизвестного мужчины. Студент Никита утверждает, что ещё час назад никакого трупа под ёлкой не было - Никита прятал там подарок для своей девушки: коробку с конфетами и плюшевым лисёнком. Новогодний сюрприз удался на славу - девушка Никиты обнаруживает под ёлкой вместо подарка неопознанный труп…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

