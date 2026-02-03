Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 85 смотреть онлайн

Возле собственного дома зверски убита Елена Астраханская - глава частной аудиторской компании. Под подозрение попадают ее любовник Георгий Свания и владелец небольшой фирмы Володин, которого Астраханская уличила в финансовых махинациях. Свания предъявляет сомнительное алиби, а Володина задерживают при попытке скрыться. Но выясняется, что Астраханская грозила разорением бизнес-игрокам более серьёзного масштаба…

