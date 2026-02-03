Дуплет
Великолепная пятерка
5-й сезон
Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 85 смотреть онлайн

9.12022, Дуплет
Криминал, Комедия18+
О сериале

Возле собственного дома зверски убита Елена Астраханская - глава частной аудиторской компании. Под подозрение попадают ее любовник Георгий Свания и владелец небольшой фирмы Володин, которого Астраханская уличила в финансовых махинациях. Свания предъявляет сомнительное алиби, а Володина задерживают при попытке скрыться. Но выясняется, что Астраханская грозила разорением бизнес-игрокам более серьёзного масштаба…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

