Ёлка с сюрпризом
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
5-й сезон
Ёлка с сюрпризом
9.22022, Ёлка с сюрпризом
Детектив18+
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Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 34 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

На улице девушка дарит Бубнову искусственную ёлку, завёрнутую в плёнку. Девушка говорит, что начальник приказал ей ёлку выбросить, а ей стало жалко, что добро пропадёт. Бубнов приносит ёлку в отдел, разворачивает плёнку и теряет сознание. Ёлка оказывается отравлена, Бубнов попадает в больницу. В покушении на Бубнова подозревают клиента его жены…

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»