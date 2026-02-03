На улице девушка дарит Бубнову искусственную ёлку, завёрнутую в плёнку. Девушка говорит, что начальник приказал ей ёлку выбросить, а ей стало жалко, что добро пропадёт. Бубнов приносит ёлку в отдел, разворачивает плёнку и теряет сознание. Ёлка оказывается отравлена, Бубнов попадает в больницу. В покушении на Бубнова подозревают клиента его жены…

