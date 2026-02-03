Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 77 смотреть онлайн

Оперативники расследуют убийство репортёра кабельного телеканала Михаила Пахомова. Михаил собирался записать репортаж об обманутых дольщиках из недостроенного дома. Хозяин компании застройщика Владислав Волков скрывается, а со счетов компании исчезают все деньги. Оперативники не исключают версии и убийства из ревности – Михаил, как и все мужчины телеканала, был влюблен в продюсера Ангелину…

