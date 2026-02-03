Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 81 смотреть онлайн

Ночью в отдел звонит Дарина, молодая жена пожилого бизнесмена Барсукова, и сообщает, что обнаружила в спальне труп мужа с ножом в спине. Приехав в дом Барсукова, оперативники обнаруживают там пьяную в хлам Дарину, но никакого трупа не находят. Неожиданно появляется живой и невредимый Барсуков и страшно удивляется визиту «убойных» полицейских...

