Великолепная пятерка
5-й сезон
Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 81 смотреть онлайн

9.12022, Бытовуха
Криминал, Комедия18+
Ночью в отдел звонит Дарина, молодая жена пожилого бизнесмена Барсукова, и сообщает, что обнаружила в спальне труп мужа с ножом в спине. Приехав в дом Барсукова, оперативники обнаруживают там пьяную в хлам Дарину, но никакого трупа не находят. Неожиданно появляется живой и невредимый Барсуков и страшно удивляется визиту «убойных» полицейских...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

