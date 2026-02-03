Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 88 смотреть онлайн

В парке найдена убитой Анастасия Зубкова. Накануне Анастасия сбежала от ЗАГСа перед регистрацией брака с Кузьминым, получив смс-сообщение неизвестного содержания. Территориально парк относится к Заневскому РОВД, работники которого и задерживают Кузьмина по обвинению в убийстве Анастасии. Кузьмин не отрицает, что встречался с Анастасией в парке незадолго до её гибели…

