Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 30 смотреть онлайн

Утром в застрявшей в высшей точке корзине колеса обозрения находят умершую от разрыва сердца студентку Юлию Николаеву. Вечером Юлия гуляла по парку аттракционов со своим парнем Константином Левашовым. Однако выясняется, что в момент смерти Юлии Константин не мог быть рядом с ней. Кто же тогда запустил ночью двигатель "чёртого колеса"?

