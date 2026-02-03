Благие намерения
Великолепная пятерка
5-й сезон
Благие намерения

Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 18 смотреть онлайн

9.12022, Благие намерения
Криминал, Комедия18+
О сериале

В результате нападения неизвестного погибает Денис Кирилов, а его друг детства, Константин Грачёв, попадает в больницу. Выясняется, что Денис был должен крупную сумму уголовнику по кличке Сухарь. Младшая сестра Дениса сообщает о конфликте Дениса с отцом его подруги. Оперативники задаются вопросом - зачем два друга оказались ранним утром у бизнес-центра?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

