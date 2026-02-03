Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 18 смотреть онлайн

В результате нападения неизвестного погибает Денис Кирилов, а его друг детства, Константин Грачёв, попадает в больницу. Выясняется, что Денис был должен крупную сумму уголовнику по кличке Сухарь. Младшая сестра Дениса сообщает о конфликте Дениса с отцом его подруги. Оперативники задаются вопросом - зачем два друга оказались ранним утром у бизнес-центра?..

