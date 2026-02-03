Белый кролик
Великолепная пятерка
5-й сезон
Белый кролик

Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 92 смотреть онлайн

9.12022, Белый кролик
Криминал, Комедия18+
О сериале

Убит Марк Платонов. Тело Марка обнаружено во дворе дома, где живёт семья Горюшиных: мачеха Марка Алевтина, сводная сестра Варвара и муж Алевтины Леонид. Алевтина прикована к постели из-за проблем с позвоночником. Марк жил отдельно и, по словам Алевтины, не собирался сегодня приходить. Что заставило его оказаться ночью возле её дома…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

