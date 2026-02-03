Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 92 смотреть онлайн

Убит Марк Платонов. Тело Марка обнаружено во дворе дома, где живёт семья Горюшиных: мачеха Марка Алевтина, сводная сестра Варвара и муж Алевтины Леонид. Алевтина прикована к постели из-за проблем с позвоночником. Марк жил отдельно и, по словам Алевтины, не собирался сегодня приходить. Что заставило его оказаться ночью возле её дома…

