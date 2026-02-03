Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 7 смотреть онлайн

В съёмной квартире убита студентка библиотечного института Ксения Никитина. Оперативники предполагают, что Ксению убили из-за найденной в библиотеке старинной книги, которая может представлять огромную ценность. Убийца книгу не нашёл, потому что она лежала на видном месте. Аня рассказывает, что о книге знали их одногруппницы, Марта и Лена, которые обе исчезли…

