Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 7 смотреть онлайн

Великолепная пятерка
5-й сезон
Криминал, Комедия18+
В съёмной квартире убита студентка библиотечного института Ксения Никитина. Оперативники предполагают, что Ксению убили из-за найденной в библиотеке старинной книги, которая может представлять огромную ценность. Убийца книгу не нашёл, потому что она лежала на видном месте. Аня рассказывает, что о книге знали их одногруппницы, Марта и Лена, которые обе исчезли…

Россия
Комедия, Криминал, Детектив
Full HD
39 мин / 00:39

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

