Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 86 смотреть онлайн

В квартире обнаружены трупы Ульяны Крыловой и Максима Еремеева. Вино, которое они пили, оказалось отравленным. В это же время в квартиру проник бывший любовник Ульяны Сергей Малов при помощи телескопической автовышки. Сергей уверяет, что бутылку принес не он. Оперативники пытаются выяснить, как бутылка с отравленным вином попала в квартиру Ульяны...

