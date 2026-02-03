Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 57 смотреть онлайн

Алла Еленкина зарезана ночью в постели в своей квартире. Мать Аллы уверена, что Аллу убил её муж Сергей, охранник в магазине электроники. Но Сергей утверждает, что провёл ночь у своей любовницы, о чём честно сообщил жене перед уходом из дома. Неожиданно поступает вызов на труп в магазине, где работает Сергей…

