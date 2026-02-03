Два товарища
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
5-й сезон
Два товарища

Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 57 смотреть онлайн

9.12022, Два товарища
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезонВеликолепная пятерка. Спецсерии. КрасноярскВеликолепная пятерка. Спецсерии. Вологда

О сериале

Алла Еленкина зарезана ночью в постели в своей квартире. Мать Аллы уверена, что Аллу убил её муж Сергей, охранник в магазине электроники. Но Сергей утверждает, что провёл ночь у своей любовницы, о чём честно сообщил жене перед уходом из дома. Неожиданно поступает вызов на труп в магазине, где работает Сергей…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»