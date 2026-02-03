Астрал
Великолепная пятерка
5-й сезон
Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 80 смотреть онлайн

9.12022, Астрал
Криминал, Комедия18+
Сезоны и серии

О сериале

В больнице во время ночного дежурства убита медсестра Екатерина Кратова. Сразу после убийства один из пациентов видел удаляющегося по коридору мужчину. Но охранник Евгений Володин и санитарка Галина Чижова утверждают, что никого из посторонних на отделении не видели. Оперативники пытаются выяснить, кто же из них врёт, и с какой целью...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

