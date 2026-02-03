Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 80 смотреть онлайн

В больнице во время ночного дежурства убита медсестра Екатерина Кратова. Сразу после убийства один из пациентов видел удаляющегося по коридору мужчину. Но охранник Евгений Володин и санитарка Галина Чижова утверждают, что никого из посторонних на отделении не видели. Оперативники пытаются выяснить, кто же из них врёт, и с какой целью...

