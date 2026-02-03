WinkСериалыВеликолепная пятерка5-й сезонТихий посёлок
Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 27 смотреть онлайн
9.12022, Тихий посёлок
Криминал, Комедия18+
Сезон 5 Серия 27
О сериале
В небольшом поселке убит молодой художник Игорь Лужков. При нем найдена цепочка, украденная недавно из дома коллекционера антиквариата Морозова. Ближайший друг убитого Геннадий утверждает, что Лужкова убил житель посёлка Архипов из ревности к работнице почты Елене Беляковой. Неожиданно Ветров выясняет, что на Беляковой собирается жениться его отец, полковник в отставке…
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb
- СПРежиссёр
Сергей
Полуянов
- МТРежиссёр
Михаил
Тимофеев
- АЩРежиссёр
Андрей
Щербинин
- РЛРежиссёр
Ратмир
Лутфуллин
- ПГАктёр
Павел
Григорьев
- ДЧАктёр
Дмитрий
Честнов
- АМАктриса
Анна
Мозжевилова
- АГАктёр
Андрей
Горбачев
- АКАктёр
Алексей
Красноцветов
- Актёр
Нодар
Джанелидзе
- КГАктёр
Константин
Гришанов
- ЕКАктёр
Егор
Кутенков
- ЕКАктриса
Елизавета
Ковалева
- АЩАктриса
Анна
Щетинина
- Актёр
Арсений
Хасанов
- НПСценарист
Наталья
Пахомова
- ЕКСценарист
Евгений
Кремнев
- ГПСценарист
Галина
Пальчик
- МЗСценарист
Марьяна
Задорожная
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- МФХудожник
Максим
Федоренко
- ЕЗХудожница
Елена
Захарова
- АМХудожница
Александра
Миронова
- ВБОператор
Владимир
Брыляков
- ПКОператор
Павел
Киселев
- ЛФОператор
Леонид
Фридман