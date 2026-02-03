Тихий посёлок
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
5-й сезон
Тихий посёлок

Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 27 смотреть онлайн

9.12022, Тихий посёлок
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезонВеликолепная пятерка. Спецсерии. КрасноярскВеликолепная пятерка. Спецсерии. Вологда

О сериале

В небольшом поселке убит молодой художник Игорь Лужков. При нем найдена цепочка, украденная недавно из дома коллекционера антиквариата Морозова. Ближайший друг убитого Геннадий утверждает, что Лужкова убил житель посёлка Архипов из ревности к работнице почты Елене Беляковой. Неожиданно Ветров выясняет, что на Беляковой собирается жениться его отец, полковник в отставке…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»