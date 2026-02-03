Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 27 смотреть онлайн

В небольшом поселке убит молодой художник Игорь Лужков. При нем найдена цепочка, украденная недавно из дома коллекционера антиквариата Морозова. Ближайший друг убитого Геннадий утверждает, что Лужкова убил житель посёлка Архипов из ревности к работнице почты Елене Беляковой. Неожиданно Ветров выясняет, что на Беляковой собирается жениться его отец, полковник в отставке…

