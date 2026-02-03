Заговорённый кинжал
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
5-й сезон
Заговорённый кинжал

Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 24 смотреть онлайн

9.12022, Заговорённый кинжал
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезонВеликолепная пятерка. Спецсерии. КрасноярскВеликолепная пятерка. Спецсерии. Вологда

О сериале

От ритуального тибетского кинжала Пхурбу загадочно погибает знакомый Кузьмина, программист Иван Крапивин. При этом двери и окна квартиры оказываются закрыты. Подозрение падает на руководителя компании «Отладка-Плюс» Александра Соломатина, которого Иван прилюдно ударил, защищая честь своей жены Жени. Приехав на корпоративную резиденцию для задержания Соломатина, оперативники слышат в лесу звуки выстрелов...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»