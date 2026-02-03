Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 24 смотреть онлайн

От ритуального тибетского кинжала Пхурбу загадочно погибает знакомый Кузьмина, программист Иван Крапивин. При этом двери и окна квартиры оказываются закрыты. Подозрение падает на руководителя компании «Отладка-Плюс» Александра Соломатина, которого Иван прилюдно ударил, защищая честь своей жены Жени. Приехав на корпоративную резиденцию для задержания Соломатина, оперативники слышат в лесу звуки выстрелов...

