Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 56 смотреть онлайн

Красавченко выходит утром из дома своей новой возлюбленной Элины Смирновой – и его сбивает машина. Красавченко попадает в больницу в состоянии комы. Оперативники предполагают, что это был умышленный наезд. Мотивом наезда могла быть ревность со стороны Всеволода – мужа Элины. Или это месть предыдущей девушки Красавченко, амбициозной и не совсем адекватной фотомодели?..

