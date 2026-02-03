Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 54 смотреть онлайн

Ударом пепельницы по голове убит охранник авторынка Руслан Прохоров. Подозреваемые в убийстве медсестра Анджела Селезнева и охранник Виктор Артемов исчезают. Оперативники идут по следам Артемова и выясняют, что его кредитной картой воспользовался трудный подросток по кличке Мишуня. Теперь, чтобы выйти на Артёмова, оперативникам приходится обращаться в отдел по делам несовершеннолетних…

