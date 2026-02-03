Простая семья
Великолепная пятерка
5-й сезон
Простая семья

Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 15 смотреть онлайн

9.12022, Простая семья
Криминал, Комедия18+
Сезоны и серии

О сериале

В собственном доме убиты супруги Нина и Олег Макеевы. Их сын Коля бесследно исчез. Оперативники гадают, толи Коля убил родителей и скрылся, толи сам стал жертвой преступников. Контакты убитого Макеева выводят на криминального авторитета Якова Дашкова. Оперативники собираются опросить Дашкова, но прямо на их глазах его расстреливают из подъехавшей машины…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

