Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 15 смотреть онлайн

Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 15
2022, Простая семья
Криминал, Комедия18+
О сериале
В собственном доме убиты супруги Нина и Олег Макеевы. Их сын Коля бесследно исчез. Оперативники гадают, толи Коля убил родителей и скрылся, толи сам стал жертвой преступников. Контакты убитого Макеева выводят на криминального авторитета Якова Дашкова. Оперативники собираются опросить Дашкова, но прямо на их глазах его расстреливают из подъехавшей машины…
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb
- СПРежиссёр
Сергей
Полуянов
- МТРежиссёр
Михаил
Тимофеев
- АЩРежиссёр
Андрей
Щербинин
- РЛРежиссёр
Ратмир
Лутфуллин
- ПГАктёр
Павел
Григорьев
- ДЧАктёр
Дмитрий
Честнов
- АМАктриса
Анна
Мозжевилова
- АГАктёр
Андрей
Горбачев
- АКАктёр
Алексей
Красноцветов
- Актёр
Нодар
Джанелидзе
- КГАктёр
Константин
Гришанов
- ЕКАктёр
Егор
Кутенков
- ЕКАктриса
Елизавета
Ковалева
- АЩАктриса
Анна
Щетинина
- Актёр
Арсений
Хасанов
- НПСценарист
Наталья
Пахомова
- ЕКСценарист
Евгений
Кремнев
- ГПСценарист
Галина
Пальчик
- МЗСценарист
Марьяна
Задорожная
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- МФХудожник
Максим
Федоренко
- ЕЗХудожница
Елена
Захарова
- АМХудожница
Александра
Миронова
- ВБОператор
Владимир
Брыляков
- ПКОператор
Павел
Киселев
- ЛФОператор
Леонид
Фридман