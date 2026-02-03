Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 15 смотреть онлайн

В собственном доме убиты супруги Нина и Олег Макеевы. Их сын Коля бесследно исчез. Оперативники гадают, толи Коля убил родителей и скрылся, толи сам стал жертвой преступников. Контакты убитого Макеева выводят на криминального авторитета Якова Дашкова. Оперативники собираются опросить Дашкова, но прямо на их глазах его расстреливают из подъехавшей машины…

