Наружное наблюдение
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
5-й сезон
Наружное наблюдение

Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 89 смотреть онлайн

9.12022, Наружное наблюдение
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезонВеликолепная пятерка. Спецсерии. КрасноярскВеликолепная пятерка. Спецсерии. Вологда

О сериале

Бубнов и Ветров выезжают проверить подозрительный внедорожник, с которого ведётся наблюдение за домом Бубнова, и находят труп сотрудника ЧОПа Константина Реброва. При обыске в квартире Реброва находят незарегистрированное оружие. Выясняется, что Ребров вёл наблюдение за тестем Бубнова Анатолием Сергеевичем. Но почему Анатолий Сергеевич стал объектом слежки, никто понять не может…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»