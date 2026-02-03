Великолепная пятерка (сериал, 2022) сезон 5 серия 89 смотреть онлайн

Бубнов и Ветров выезжают проверить подозрительный внедорожник, с которого ведётся наблюдение за домом Бубнова, и находят труп сотрудника ЧОПа Константина Реброва. При обыске в квартире Реброва находят незарегистрированное оружие. Выясняется, что Ребров вёл наблюдение за тестем Бубнова Анатолием Сергеевичем. Но почему Анатолий Сергеевич стал объектом слежки, никто понять не может…

